UEFA, 2025/26 sezonu öncesinde Avrupa kupaları müsabaka yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor gibi ülkemizi temsil eden kulüpler, sakatlık veya hastalık durumunda geçici oyuncu değişikliği yapabilecek.

UEFA’dan Yönetmelik Değişikliği

UEFA Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına karar verdi.

Geçici Kadro Değişikliği Hakkı

Yapılan resmi açıklamada, lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle her kulübün en fazla bir oyuncusunu geçici olarak değiştirebileceği belirtildi.

UEFA yetkilileri, değişikliğin amacını kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak olarak açıkladı.

Türkiye Kulüplerini Doğrudan Etkileyecek

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor, bu yeni düzenleme sayesinde, kritik maçlarda sakat veya hasta oyuncuların yerini geçici olarak doldurabilecek ve takım kadrolarını esnek tutabilecek.