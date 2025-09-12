Transfer dönemi sona ermeden birçok önemli futbolcu kulüpsüz kaldı. Orta saha, kanat, forvet ve kaleci pozisyonlarında deneyimli ve genç isimler yeni takım arayışında bulunuyor.

Orta Saha ve Tecrübeli İsimler

Transfer döneminde dikkat çeken kulüpsüz orta saha oyuncuları arasında Oriol Romeu (33), Daler Kuzyaev (32), Miralem Pjanic (35), Fredrik Midtsjö (32), Fernando Reges (38), Giacomo Bonaventura (36) ve Jonjo Shelvey (33) bulunuyor.

Hücum Hattında Boşta Oyuncular

Forvet hattında Diego Costa (36), Vincent Aboubakar (33), Djaniny (34), Gerard Deulofeu (31), Paco Alcacer (31) ve Lorenzo Insigne (36) kulüpsüz durumda. Bu oyuncular kısa vadede takımlarına katkı sağlayabilir.

Defans ve Kaleci Pozisyonları

Savunmada Jason Denayer (30), Samuel Umtiti (31), Daniel Amartey (30), Mattia Caldara (31), Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32), Layvin Kurzawa (32), Benjamin Mendy (31) ve Rick Karsdorp (30) dikkat çekiyor. Kalede ise Rui Patricio (37) deneyimiyle öne çıkıyor.

Kanat ve 10 Numara Pozisyonları

Kanatlarda Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Zymer Bytyqi (28) boşta. 10 numara pozisyonunda Dimitri Payet (38), Dele Alli (29) ve Rafinha (32) yeni takımlarını bekliyor.

Genç ve Deneyimli Serbest Oyuncular

En gençler: Gustavo Assunçao (25), Takehiro Tomiyasu (26), Dele Alli (29)

En deneyimliler: Dimitri Payet (38), Fernando Reges (38), Rui Patricio (37), Lorenzo Insigne (36), Diego Costa (36)

Mevkilere Göre Öne Çıkan İsimler

Kaleci: Rui Patricio (37)

Stoper: Samuel Umtiti (31), Jason Denayer (30)

Sol bek: Sergio Reguilon (28), Juan Bernat (32)

Orta saha: Miralem Pjanic (35), Tiemoue Bakayoko (31), Oriol Romeu (33)

Kanat: Hakim Ziyech (32), Nathan Redmond (31), Gerard Deulofeu (31)

Forvet: Vincent Aboubakar (33), Diego Costa (36), Paco Alcacer (31)