Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir metrosunun yoğun kullanılan Üçyol istasyonunun, İzmirspor tarafındaki girişte birkaç gündür damla damla görülen su, bugün zemini kaplayacak seviyeye ulaştı. Metroyu kullanacak olan yolcular, su birikintilerinin üzerinden atlayarak gişeye doğru ilerlemeye çalışıyor. Bazı noktalarda ise kaymalar yaşanıyor.

Zeminde biriken su, elektrikle çalışan sistemlerin bulunduğu alanlarda tehlike yaratıyor. Binlerce yolcu, artan su birikintileri nedeniyle dikkatli adımlar atmak zorunda kaldı.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Şehrin farklı noktalarında devam eden su krizinin ardından metro istasyonunda yaşanan bu durum, İzmir’de suyla ilgili sorunların hayatın her alanına yansıdığını gösteriyor. Su birikintileri, hem metro trafiğini hem de yolcuların güvenliğini etkiledi.