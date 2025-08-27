Olay, 25 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında n Eşrefpaşa Caddesi’nde meydana gelmişti. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kasksız şekilde seyreden bir motosikletliyi durdurmuştu. İşlem yapılacağı sırada üç kişinin saldırısı polise zor anlar yaşatmıştı.

Şüphelilerden biri polise koşarak saldırdı

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. Bir kişi, sırtı dönük polis memuruna doğru koşarak tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Polis memuru da şüpheliyi etkisiz hale getirmek için karşılık vermişti.

Destek ekipleri olay yerine sevk edildi

Yaşanan saldırının ardından çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler duruma müdahale etmişti. Kısa sürede kontrol altına alınan kavgada üç şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Saldırganların kimlikleri M.B. (38), M.S. (54) ve E.S. (37) olarak açıklanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise adli mercilere sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 tutuklama, 1 serbest

Adliyeye çıkarılan E.S. ve M.S. için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karar verdi. Mahkeme, E.S.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli M.S. ise adli kontrolsüz serbest bırakıldı.