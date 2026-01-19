İzmir’de faaliyet gösteren 11 zincir market, geniş ürün çeşitliliğini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmak amacıyla yeni bir oluşuma imza attı. Marketler, “Tanzim Gross Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi” çatısı altında birleşti.

Yeni oluşumun tanıtımı, Gaziemir ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan Tanzim Gross Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kırbaş, İzmir genelinde faaliyet gösteren 11 zincir marketin ortak bir vizyonla bir araya geldiğini belirtti.

“Ege’de ulaşılabilir ve uygun fiyatlı mağazalar hedefliyoruz”

Tanzim Gross’un hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kırbaş, Ege Bölgesi’nde geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyat politikasıyla tüketiciye ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Kırbaş, erişilebilir noktalarda mağazalar açmayı planladıklarını kaydetti.

İlk şube Menderes’te açılacak

Projenin ilk adımının şubat ayında Menderes ilçesinde atılacağını açıklayan Kırbaş, bu girişimin İzmir ticaretine yeni bir dinamizm kazandıracağını dile getirdi. Tedarikçilerle güçlü ve güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini belirten Kırbaş, yerel üreticinin desteklenmesinin de öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

İzmir, Ege ve Marmara için büyüme planı

Kırbaş, proje kapsamında İzmir’de 5 mağaza açmayı planladıklarını, Ege ve Marmara bölgelerinde ise toplamda 10 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Uzun vadede Tanzim Gross markasının Türkiye genelinde yaygınlaşmasının amaçlandığı bildirildi.