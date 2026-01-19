Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda devrim niteliği taşıyan ve uluslararası arenada ödülle taçlandırılan “Duraktayım” projesi, engelli bireylerin şehir içindeki hareket özgürlüğünü en üst seviyeye taşıyor. Teknoloji ile sosyal belediyeciliği harmanlayan bu özel sistem, tekerlekli sandalye kullanıcıları ve görme engelli vatandaşların kimseye muhtaç kalmadan İzmir sokaklarında özgürce dolaşabilmesine olanak tanıyor.

Türkiye’de bir ilk: ESHOT mobil ile engelsiz yolculuk

Türkiye’nin ulaşım altyapısında bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve İzmir sınırları içinde hayat bulan bu dijital sistem, ESHOT Mobil uygulaması üzerinden kullanıcılarla buluşuyor. Özellikle görme engelli bireylerin duraklarda yaşadığı “doğru otobüsü bulma” kaygısını tamamen ortadan kaldıran uygulama, sesli yönlendirme ve anlık bildirim özellikleriyle donatıldı. Binmek istedikleri hattı uygulama üzerinden seçen yolcular, aracın durağa yaklaşma mesafesini sesli komutlarla takip edebilirken, sistem aynı zamanda otobüs şoförünün ekranına da uyarı göndererek güvenli bir biniş süreci başlatıyor. Akıllı telefonların marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilen bu yazılım, hem Android hem de iOS platformlarında kesintisiz hizmet veriyor.

“Kuşlar kadar özgürüm”: Kullanıcılardan tam not

Uygulamanın tekerlekli sandalye kullanıcıları için aktive edilen yeni modülünü kullanan Anıl Karabatak, teknolojinin hayatındaki dönüştürücü etkisini büyük bir heyecanla anlatıyor. Daha önceleri toplu taşımayı ancak aile bireylerinin refakatiyle kullanabildiğini belirten Karabatak, artık tek başına tüm şehri gezebildiğini vurguluyor. Şoföre giden dijital bildirim sayesinde otobüslerin rampa açmaya en uygun noktada durduğunu ifade eden genç kullanıcı, ulaşımdaki çekincelerinin yerini özgürlüğe bıraktığını ve kendini adeta gökyüzünde süzülen bir kuş kadar hafif hissettiğini dile getiriyor.

Görme engelli yolcular için rehber niteliğinde sistem

Uzun süredir sistemin aktif kullanıcısı olan görme engelli Hasan Hüseyin Canmaya ise son güncellemelerle birlikte uygulamanın kusursuz bir yardımcıya dönüştüğünü kaydediyor. Geçmişte duraktaki yabancılardan yardım istemek zorunda kaldığını ve bazen otobüsleri kaçırdığını hatırlatan Canmaya, artık her şeyin kontrolü altında olduğunu belirtiyor. Otobüsün gelmesine üç durak kala başlayan uyarılar ve iniş durağına yaklaşıldığında devreye giren sesli rehberlik sayesinde, hiçbir durak karmaşası yaşamadan hedefine ulaştığını söyleyen Canmaya, İzmir’deki bu sistemin hayatındaki engelleri yüzde yüz oranında kaldırdığının altını çiziyor.

Şoför koltuğundan engelli dostu yaklaşım

Sistemin diğer ucunda yer alan ESHOT personeli de uygulamadan son derece memnun. Kadın şoförlerden Raziye Can, “Duraktayım” teknolojisinin sağladığı koordinasyonun hem yolcu hem de şoför güvenliği için kritik olduğunu savunuyor. Dijital ekranına düşen uyarılar sayesinde, durakta bekleyen özel ihtiyaç sahibi bir yolcu olduğunu önceden bildiğini söyleyen Can, bu sayede aracın manevrasını ve rampanın açılacağı yeri en güvenli şekilde ayarlayabildiğini ifade ediyor. Bu teknolojik köprü, İzmir’in her noktasında vatandaşların korkusuzca ve konforla seyahat etmesini sağlıyor.