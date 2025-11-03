Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Minibüs metrelerce aşağıya sürüklenirken, çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler zorlu arazide yaralılara ulaştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, uçurumun sarp yapısı nedeniyle yaralılara güçlükle ulaştı. Serviste bulunan 13 öğrenci ve sürücü, yapılan ilk müdahalelerin ardından sedyelerle yukarı taşındı.

1 öğrenci helikopter ambulansla sevk edildi

Yaralılar, Hadim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir öğrenci ise helikopter ambulansla Konya’daki hastanelerden birine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatarak olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının hastanelerde takip edildiği öğrenildi.