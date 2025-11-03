Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında dolaşıma giren ve vatandaşlarda tedirginliğe neden olan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz verdiği ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Y.B. ve A.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın kamu düzenini bozabilecek nitelikte görülmesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Silah değil, oyuncak çıktı

Emniyet birimleri tarafından yapılan incelemelerde, videoda görülen uzun namlulu silahın gerçek olmadığı, plastik malzemeden yapılmış oyuncak bir tüfek olduğu belirlendi.

İdari işlem uygulandı

Yakalanan iki kişi, yaptıkları paylaşımla toplumda endişe yarattıkları gerekçesiyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işleme tabi tutuldu.