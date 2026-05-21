Erzurum merkezli öyle bir operasyon gerçekleşti ki ucu İzmir'e dayandı. Operasyonun hedefinde kendilerini banka görevlisi, polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheliler vardı. Operasyon kapsamında tam 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 25 kişiyi, yaklaşık 19 milyon lira dolandırığı tespit edildi.

Soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatıldı. Neredeyse yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi, polis ve savcı olarak tanıttıkları belirlendi.

Sistem nasıl işliyor?

Sistemin nasıl işlendiği ise şu şekilde açıklandı: ‘Adınıza faizsiz kredi tanımlandı’ yalanıyla mağdurların cep telefonlarına gelen banka SMS doğrulama kodlarını isteyerek banka hesaplarını ele geçirdikleri, bazı vatandaşların ise bir anlık dalgınlığından faydalanarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kendi hesaplarına para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca vatandaşları polis ve savcı olarak arayıp, adlarına sahte altın bozdurulduğunu, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini ve operasyon yapılacağını söyleyerek korku ve panik oluşturdukları, verdikleri IBAN hesaplarına para göndermelerini sağladıkları belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 38 cep telefonu, 5 bilgisayar, 4 laptop ile ‘call center’ olarak kullanıldığı değerlendirilen adreste çok sayıda başkasına ait kimlik kartı, nüfus cüzdanı, kullanıma hazır sim kart ve banka kartı ele geçirildi.