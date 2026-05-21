İzmir at yarışçılığının simgesi haline gelen Buca Şirinyer Hipodromu, Türkiye'deki modern yarışların doğuş yeri olma unvanını elinde bulunduruyor. Kent merkezine yakın konumu ve İZBAN hattına olan yürüme mesafesiyle kolay bir ulaşım imkanı sunan bu devasa alan, at yarışı meraklılarını bir araya getiren sosyal bir merkez rolünü üstleniyor.

Levantenler döneminden gece yarışlarına uzanan köklü geçmiş

Tarihi belgeler incelendiğinde hipodromun kökenleri Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. İlk resmi at yarışlarının 23 Eylül 1856 tarihinde İzmirli Levantenlerin girişimleriyle düzenlendiği bu alan, atçılık sporunun ülkemizdeki gelişim sürecine öncülük etti. O günden bu yana kesintisiz olarak devam eden organizasyonlar, 2007 yılında hayata geçirilen modern aydınlatma sistemiyle bambaşka bir boyut kazandı.

Türkiye'de ilk kez gece yarışlarının düzenlendiği yer olarak tarihe geçen bu efsanevi tesis, yarışları akşam saatlerinde daha serin bir ortamda izleme fırsatı sundu. Günümüzde at hastanesinden tribün binalarına kadar son derece gelişmiş bir altyapıyla hizmet veren merkez, yıl boyunca prestijli kupalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çim ve kum pistleriyle dünya standartlarında bir tesis

Yaklaşık 480 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulu olan tesiste, yarışların kalitesini artıran profesyonel pistler bulunuyor. Sporcuların ve atların performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan bin 600 metre uzunluğundaki çim pist ile bin 750 metrelik kum pist, yıl boyunca kıyasıya mücadeleleri izleyicilere aktarıyor.

Ayrıca genç tayların eğitimi için kullanılan özel antrenman pisti ile binden fazla at ahırı kapasitesi, burayı sadece yarış alanı değil, aynı zamanda atçılığın mutfağı konumuna getiriyor. Ailelerin çocuk oyun parkları, dinlenme alanları ve panoramik restoranlarda keyifli vakit geçirebildiği hipodrom, Buca ilçesinin çehresini güzelleştiren en değerli yeşil alanlar arasında bulunuyor.