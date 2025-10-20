Ayvalık’ta düzenlenen ilk hasat şenliğinde bahçelerden toplanan zeytinler, fabrikada sıkılarak ilk zeytinyağı elde edildi. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Bugün zeytinlerimizi topladık, fabrikada sıkımını yaptık. Elde ettiğimiz ilk zeytinyağının tadımını gerçekleştirdik. Bu özel anı misafirlerimizle paylaştık” dedi.

“Markalaşarak dökme ihracattan çıkmalıyız”

Zeytinyağının Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu belirten Uçar, “2022-2023 döneminde 1 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı, 750 milyon dolar gerçekleştirdik. Sonraki yıl 500 milyon dolarlık ihracat yaptık. Türkiye’deki zeytin ağacı sayısı 90 milyondan 200 milyona yükseldi. Hedefimiz dünya liderleriyle yarışmak. Zeytinde zaman zaman birinci, zeytinyağında ikinci sıradayız. Ancak markalaşarak, ambalajlı ürün oranını artırmamız gerekiyor. Şu anda ihracatımızın yüzde 70’i dökme, yüzde 30’u ambalajlı. Bu oranı tersine çevirmeyi, yani yüzde 70 ambalajlı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Rekoltede yüzde 40 düşüş bekleniyor”

Bu yılın “yok yılı” olduğunu vurgulayan Uçar, “Bazı bölgelerde çiçeklenme döneminde yaşanan don nedeniyle mahsulde azalma oldu. Yaklaşık yüzde 40 düşüş bekliyoruz. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin verilerine göre 200-250 bin ton üretim, 200 bin ton stokla birlikte toplam 450 bin ton civarında yağ elde edileceği tahmin ediliyor. Bu miktar iç ve dış piyasa için yeterli olacaktır” dedi.

“Ayvalık zeytinyağı dünyada özel bir yere sahip”

Ayvalık’ın zeytinyağı kalitesine dikkat çeken Uçar, “Ayvalık’ın iklimi çok özel. Bölgedeki 2 milyon zeytin ağacının 1 milyon 200 bini 250 yaşın üzerinde. Bu durum, toprak ve ağaç yapısıyla birleşince çok özel bir zeytinyağı ortaya çıkıyor. Dünyada bu kalitede üretim yapan yalnızca üç bölge var, onlardan biri Ayvalık” ifadelerini kullandı.

“Lisanslı depoculuk büyük avantaj sağlayacak”

Uçar, zeytinyağında lisanslı depoculuk sisteminin üreticiye önemli katkı sağlayacağını belirtti: “Balıkesir Valiliği, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve 9 oda-borsa ile birlikte ‘Kuzey Ege Lisanslı Depoculuk AŞ’ adında bir şirket kuruyoruz. 6 bin tonluk kapasiteyle Ayvalık bölgesinde zeytinyağında lisanslı depoculuk yapılacak. Bu sistem, yağın korunması, sigortalanması ve üreticinin indirimli kredi kullanabilmesi açısından büyük avantaj sunacak.”

“Taklit ve tağşişe karşı mücadele ediyoruz”

Ayvalık Zeytinyağı’nın coğrafi işaretle koruma altında olduğunu hatırlatan Uçar, “Taklit ve tağşiş ürünlerle ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Ticaret ve Tarım Bakanlıkları üzerinden tespit edilen firmalar hakkında hukuki süreçler yürütülüyor” dedi.

“Tüketici mutlaka tadarak alsın”

Tüketicilere de uyarıda bulunan Uçar, “Vatandaşlarımız coğrafi işaretli ürünleri tercih etsin. Yol kenarlarından organik adıyla satılan yağları almasınlar. E-ticaret ve sosyal medyada adresi belli, güvenilir yerleri seçsinler. En önemlisi, mutlaka tadarak alsınlar” diye konuştu.