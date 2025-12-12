Olay, 28 Kasım’da Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Şamlı mevkisinde meydana geldi. Batuhan Badak, halasının oğlu Erdoğan Demirparmak ile birlikte mantar toplamak için ormana gitti. İddiaya göre Badak, ormanda buldukları “köygöçüren” mantarlarından birini çiğ olarak yedi.

İkili, gün içinde topladıkları mantarları akşam saatlerinde mangalda pişirerek tüketti.

Şikayetler ertesi gün başladı

Mantar tüketiminin ardından ertesi gün karın ağrısı ve bulantı şikayetleri yaşayan Batuhan Badak ve kuzeni, Badak’ın babası Kenan Badak tarafından Balıkesir Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir bulguya rastlanmadığı gerekçesiyle taburcu edildikleri öne sürüldü.

Şikayetlerin artarak devam etmesi üzerine iki kuzen yeniden hastaneye başvurdu. Bu kez yoğun bakım servisine alınan hastalardan Batuhan Badak, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Karaciğeri iflas etti, acil nakil kararı alındı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tedavi altına alınan Batuhan Badak’ın karaciğer fonksiyonlarının hızla bozulduğu ve bilincinin kapandığı öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hastaya acil karaciğer nakli yapılmasına karar verildi.

Uygun donör bulunamaması üzerine, Badak’ın babası Kenan Badak gönüllü oldu. Babadan alınan karaciğerin yüzde 68’i, yaklaşık 6 saat süren operasyonla Batuhan Badak’a nakledildi.

“Karaciğer fonksiyonları bozuldu, şuuru kayboldu”

Operasyonun ardından açıklama yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, hastanın nakil öncesi sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Hastamız olaydan önce tamamen sağlıklı bir gençti. Doğadan toplanan bir mantarı tükettikten yaklaşık 24 saat sonra bulantı ve kusma şikayetleriyle başka bir hastaneye başvurmuş. Kısa süre içinde karaciğer fonksiyonları bozuldu ve şuuru kayboldu. Bu nedenle acil karaciğer nakli yapmak zorunda kaldık. Babasının karaciğerinin büyük bir bölümünü alarak başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Hastamızın durumu şu an iyi.”

“Doğadan toplanan mantarlar büyük risk taşıyor”

Prof. Dr. Ekrem Kaya, mantar zehirlenmelerine karşı önemli uyarılarda bulunarak, doğadan toplanan mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Zehirli ve zehirsiz mantarların ayırt edilmesi kolay değildir. Doğadan toplanan mantarlar semt pazarlarına kadar ulaşabiliyor ve bu çok büyük bir risk oluşturuyor. Her yıl bu mevsimlerde benzer vakalarla karşılaşıyoruz. Herkes zehirlenmeyebilir ancak ölüm riski vardır. İnsan mantar yemek için bu riski almamalıdır.”

“Karaciğerimin yüzde 68’ini oğluma verdim”

Oğlunun yaşadığı süreci anlatan baba Kenan Badak ise ilk başvuruda taburcu edilmelerinin ardından durumun hızla ağırlaştığını söyledi.

“Oğlum mantar yedikten 24 saat sonra zehirlendi. İlk gittiğimiz hastanede bir sorun olmadığı söylenerek eve gönderildik. Ertesi gün tekrar hastaneye götürdük ve yoğun bakıma alındı. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi’ne sevk edildi ve karaciğer nakli yapıldı. Karaciğerimin yüzde 68’ini oğluma verdim.”

“Nakil olmasaydı oğlumu kaybedebilirdik”

Organ naklinin önemine dikkat çeken baba Badak, yaşananların kendileri için büyük bir ders olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Karaciğer nakli olmasaydı çocuğumu kaybedebilirdik. Organ bağışının ne kadar hayati olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Kimse doğadan toplanan mantarları yemesin. Oğlumun sağlık durumu iyiye gidiyor. Lise 2’nci sınıf öğrencisi, enerjisi yüksek ve sosyal bir çocuk.”

Badak’ın kuzeni Erdoğan Demirparmak’ın ise Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve nakil ihtiyacı bulunmadığı öğrenildi.