Balıkesir’in turistik ilçesi Edremit, geçtiğimiz gece saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir dehşet olayına sahne oldu. Silahlı bir şahsın araç gaspıyla başlayan ve ilçenin merkezine kadar süren kanlı takipte, iki sivil hayatını kaybederken, ikisi polis yedi kişi de yaralandı. Saldırgan, emniyet birimlerinin kararlı müdahalesi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay zinciri ve kanlı başlangıç

Edinilen bilgilere göre, olay saat 23.10 sularında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir aracın gasp edildiği ve bu esnada silah kullanıldığı bildirildi. İhbar üzerine derhal bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında bir vatandaşın saldırgan tarafından öldürüldüğünü ve şahsın aracı zorla alarak kaçtığını tespit etti.

Dehşetin ilçeye yayılması ve rastgele ateş

Gasp ettiği araçla olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli, akıl almaz bir saldırganlıkla çevrede rastgele ateş açmaya başladı. Bu sorumsuz ve vahşi eylemler sonucunda maalesef bir sivil vatandaş daha hayatını kaybederken, o an çevrede bulunan beş kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganın bu kontrolsüz eylemleri, Edremit sokaklarında kısa sürede büyük bir panik ve kargaşa ortamı yarattı.

Polis müdahalesi ve kahramanca çatışma

Emniyet birimleri, gaspçı şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı ve ilçede sıcak takip başlattı. Edremit ilçe merkezine kadar süren bu kovalamaca sırasında, polis ekipleri ile saldırgan arasında şiddetli bir çatışma yaşandı. Çatışmada iki fedakâr polis memuru yaralanırken, saldırgan emniyet güçlerince açılan ateş sonucu isabet alarak nihayet etkisiz hale getirildi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kararlı müdahale, dehşetin daha fazla can kaybına yol açmasını engelledi.

Yetkililerden açıklama ve hukuki süreç

Olayın hemen ardından Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaşanan elim hadiseyi doğruladı. Vali Ustaoğlu, olay zincirini detaylarıyla aktararak, vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralanan vatandaşlara ve görevli polis memurlarına acil şifalar diledi. Şu anda hastanelerde tedavileri süren beş sivil ve iki polis memurunun durumlarının yakından takip edildiği belirtildi. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm boyutlarını aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma için iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Olayda hayatını kaybeden sivil kurbanların ve saldırganın kimlik bilgileri ile yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.