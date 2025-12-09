Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025’te meydana gelen depremler ile diğer afetlerde ihtiyaç duyulan yerel acil müdahale yapılanması resmiyete kavuştu. İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında oluşturulan 25 kişilik gönüllü ekip, Sındırgı Arama Kurtarma Derneği (SIN-KUT) adıyla tüzel kişilik kazandı. Derneğin başkanlığına, itfaiye personeli Ramazan Işıklı seçildi.

Gönüllüler farklı meslek gruplarından bir araya geldi

Afetlere hazırlık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen dernek, ilçenin çeşitli meslek kollarından gönüllüleri bünyesinde topladı. Muhammet Asil Çetin’in koordinatörlüğünü yürüttüğü “Afete Hazır Yardıma Gönüllü Nesiller İçin” projesi doğrultusunda oluşturulan ekip, yapılan genel kurulun ardından yönetimini belirledi. Ramazan Işıklı, üyelerin oy birliğiyle başkanlığa getirildi.

Işıklı, açıklamasında sivil dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Sındırgı’da afetlere karşı organize bir müdahale ekibinin oluşturulması kritik öneme sahip. Ekibimiz imamdan memura, esnaftan işçiye, itfaiye personelinden farklı meslek gruplarına kadar geniş bir yelpazeden oluşuyor. Hedefimiz, bu sivil yapılanma ile afet farkındalığını artırmak ve ilk müdahalede etkin bir güç olmak” ifadelerini kullandı.

Öncelikli Hedef: AFAD akreditasyonu

Derneğin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalara da değinen Işıklı, eğitim faaliyetlerine hız verileceğini belirtti. “Kısa sürede gerekli eğitim süreçlerini tamamlayarak AFAD akreditasyonu almayı amaçlıyoruz” diyen Işıklı, ekipman ihtiyacına dikkat çekerek Sındırgı halkına destek çağrısı yaptı.

Işıklı, “Faaliyetlerimizi sürdürebilmek için gerekli teknik malzemelerin temini konusunda kurumlarla iş birliği yapacağız. Tüm kurumlarımızı ve yardımsever hemşerilerimizi derneğimize destek olmaya davet ediyorum. Bu oluşumda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.