Balıkesir Üniversitesi’nde ulaştırma sektörünü öğrencilere tanıtmak amacıyla düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST)kapsamında, Edremit Ticaret Odası tarafından bölgenin önemli değeri olan zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı.

Tadım masasında incelendi

Tadım etkinliğine; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş katıldı. Protokol üyeleri, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Denizerile birlikte coğrafi işaretli Edremit Zeytinyağının tadımını gerçekleştirdi.

Zeytinin lojistik değeri masaya yatırıldı

Programda, bölgenin sektörel ihtiyaçları ve lojistik kapasitesi üzerine görüş alışverişi yapıldı. Ulaştırma Festivali kapsamında zeytin ve zeytinyağının yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil, aynı zamanda taşımacılık ve lojistik boyutuyla stratejik bir değer olduğu vurgulandı.Katılımcılar, zeytinyağı ürünlerinin taşınması, depolanması ve uluslararası pazarda katma değerinin artırılması yönündeki katkılar nedeniyle ilgili kurumlara teşekkür etti.