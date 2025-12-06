Balıkesir’in Erdek ilçesinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı, ilçeyi yasa boğdu. Başından ağır yaralı olarak bulunan 20 yaşındaki Usame Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak’ta yaşandı. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Usame Sarı’yı başından vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde yapılan genç, durumu ağır olduğu için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYIN AKIBETİ KESİNLİK KAZANMADI

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı. Sokak ve çevresindeki güvenlik kameraları incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu henüz kesinlik kazanmadı. Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.