ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, uçuşlarda sıkça şikayet edilen bir davranışa karşı yeni bir adım attı. Şirket, uçakta video izleyen ya da sesli içerik dinleyen yolcuların kulaklık kullanmasını zorunlu hale getirdiğini duyurdu. Yeni düzenleme, 27 Şubat tarihinde yolcu taşıma sözleşmesine eklendi.

Şirketin yaptığı değişiklikle birlikte uçuş sırasında sesi açık şekilde içerik oynatan yolcuların uyarılabileceği, kuralın ihlal edilmesi halinde ise uçaktan indirilebilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Böylece uçak içinde yaşanan gürültü şikayetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni kural sözleşmeye açıkça eklendi

United Airlines’ın güncellediği yolcu sözleşmesinde, uçak içinde içerik dinleyen yolcuların kulaklık kullanması gerektiği açık şekilde yer aldı. Şirket yetkilileri, daha önce de yolcuların kulaklık kullanmasının teşvik edildiğini ancak bu durumun sözleşmede net biçimde yer almadığını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Wi-Fi kullanım kurallarında kulaklık kullanımına ilişkin hatırlatmaların zaten bulunduğu belirtildi. Ancak uçak içi internet hizmeti Starlink’in yaygınlaşmasıyla birlikte bu kuralın sözleşmede daha açık hale getirilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.

Uçaktan indirme yetkisi sözleşmede yer aldı

Yeni düzenleme, havayolunun “taşımayı reddetme” başlığı altında yer alan bölümde bulunuyor. Bu bölüm, şirketin hangi durumlarda yolcunun uçağa alınmayabileceğini veya uçuş sırasında indirilebileceğini belirliyor.

Güncellenen ifadeye göre kulaklık kullanmadan sesli içerik oynatan yolcular uçuş düzenini bozabilecek davranış sergilemiş sayılabilecek. Böyle bir durumda kabin ekibi gerekli gördüğünde yolcunun uçaktan indirilmesi de söz konusu olabilecek.

Ayrıca sözleşmede uçuş sırasında herhangi bir şekilde kayıp, hasar veya masrafa yol açan yolcuların bu maliyetleri havayolu şirketine geri ödemek zorunda kalabileceği de belirtildi.

Görgü kuralları tartışması yeniden gündemde

Florida merkezli görgü kuralları uzmanı Jacqueline Whitmore, uygulamayı gecikmiş bir adım olarak değerlendirdi. Whitmore, seyahat ederken insanların görgü kurallarını da beraberinde getirmesi gerektiğini söyledi.

Whitmore, kulaklık takmadan video izleme sorununun sık yaşandığını dile getirdi. Bu durumun çoğu zaman çocuklarına kulaklık taktırmayan ebeveynlerden kaynaklandığını da belirtti.

Sosyal medyada tartışma başladı

United Airlines’ın yeni kararı sosyal medyada da tartışma yarattı. Reddit’te yorum yapan bazı kullanıcılar uçakta sesi açık video izleyen yolcuların oldukça rahatsız edici olduğunu yazdı.

Bir kullanıcı sık sık United ile uçtuğunu ve böyle bir durumla nadiren karşılaştığını söylerken, başka bir kullanıcı ise neredeyse her üç uçuşundan birinde benzer bir durum yaşadığını belirtti.

Kulaklığı olmayan yolcular için çözüm var

Öte yandan kulaklığı olmayan yolcular için de bir seçenek sunuldu. United Airlines, talep eden yolculara uçuş sırasında ücretsiz temel kablolu kulaklık verilebileceğini açıkladı.

Şirket böylece hem yolcu konforunu artırmayı hem de uçak içindeki düzeni korumayı hedeflediğini ifade etti. United Airlines, kulaklık kullanımını resmi yolcu sözleşmesine dahil eden ilk büyük ABD havayolu olarak dikkat çekti. Diğer havayolu şirketlerinin ise benzer görgü kurallarını teşvik ettiği biliniyor.