Beyaz çoraplar şık görünmesi nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edildi. Ancak bu çorapların en büyük sorunu kısa sürede grileşmesi oldu. Özellikle taban kısmı hızla kirlenince beyaz çorapların görüntüsü de değişti. Pek çok kişi farklı deterjanlar denedi ama istediği sonucu alamadı.

Evde kullanılan bazı pratik yöntemler ise çorapların eski beyazlığına dönmesine yardımcı oldu. Basit birkaç malzeme ile yapılan bu uygulamalar kısa sürede etkisini gösterdi.

Karbonat ve limon karışımı güçlü etki bıraktı

Kirlenen çorapların önce ıslatılması gerekiyor. Ardından çorapların üzerine bol miktarda karbonat serpilmesi tavsiye edildi. Üzerine yarım limonun suyu gezdirildiğinde köpüklü bir karışım oluştu.

Bu karışım kumaşın içine işleyen kirleri gevşetti. Yaklaşık bir saat bekleyen çoraplar daha sonra hafifçe çitilendi. Sonrasında makinede yıkandığında lekelerin büyük ölçüde kaybolduğu görüldü.

Tuzlu su yöntemi yeni lekelerde etkili oldu

Bir başka yöntem ise tuzlu suyla bekletme oldu. Ilık su dolu bir kabın içine iki yemek kaşığı tuz eklenmesi yeterli oldu. Çoraplar bu karışımın içinde yaklaşık iki saat bekletildi.

Tuz, suyun sertliğini azalttı ve kirlerin dokudan daha kolay ayrılmasını sağladı. Bu yöntemin özellikle yeni oluşan lekelerde daha etkili olduğu söylendi.

Sabunlu sıcak su kirleri yüzeye çıkardı

Bazı kişiler ise sabunlu sıcak su yöntemini kullandı. Bir tencerede kaynatılan suya rendelenmiş beyaz sabun eklendi. Çoraplar kaynayan sabunlu suyun içinde yaklaşık 20 dakika bekletildi.

Yüksek ısı ve sabun birleşince derine işlemiş kirlerin yüzeye çıktığı fark edildi. Durulama sonrası çorapların renginin belirgin şekilde açıldığı gözlendi.

Sirke yöntemi beyazlığı ortaya çıkardı

Grileşmiş çoraplar için bir başka çözüm ise beyaz sirke oldu. Bir kova sıcak suyun içine bir su bardağı sirke eklendi ve karıştırıldı. Çoraplar bu karışımda bir gece bekletildi.

Sirke kumaşın dokusunu yumuşattı ve kirlerin ayrılmasını kolaylaştırdı. Sabah makinede yıkanan çorapların daha parlak göründüğü fark edildi.

Basit yöntemler yeniden beyazlık sağladı

Evde bulunan malzemelerle uygulanan bu yöntemler kısa sürede sonuç verdi. Karbonat, limon, tuz, sabun ve sirke gibi basit ürünler sayesinde çorapların beyazlığı geri geldi.

Çoğu kişi pahalı deterjanlar denediğini söyledi ama çözüm aslında evde saklıydı. Küçük bir uygulama ile çorapların tekrar temiz göründüğü görülünce birçok kişi bu yöntemleri denemeye başladı. Hatta bazıları sonucu görünce biraz şaşırdı, çünkü bekledikleri kadar zor olmadı. Birkaç deneme sonra sonuç gerçekten baya fark etti, bazı çoraplar neredeyse ilk günkü gibi oldu.