ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların adından İspanya'nın aldığı tutum Türk vatandaşları tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Özellikle sosyal medya platformlarında "Türkiye İspanya kardeşliği" sloganıyla çok sayıda paylaşım yapıldı. Hâl böyle olunca vatandaşlar "Türkiye İspanya arası uçakla kaç saat?", "Türkiye İspanya arasında kaç saat fark var?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

TÜRKİYE İSPANYA ARASI UÇAKLA KAÇ SAAT?

Türkiye'den İspanya yönüne yapılan seyahatlerde en yoğun kullanılan rotalardan biri İstanbul-Toledo hattı. İstanbul'dan kalkan bir yolcu uçağının Toledo'ya ulaşması ortalama 3 saat 20 dakika sürüyor.

Avrupa içindeki diğer destinasyonlara kıyasla oldukça kısa sayılan bu uçuş süresi, yolculara büyük bir zaman avantajı sağlıyor. Uçuş süresinin direkt seferler için geçerli olduğunu, hava koşulları, rüzgar yönü ve havayolu şirketinin izlediği özel rotalara göre bu sürede ufak değişiklikler yaşanabildiğini hatırlatmak gerekiyor. Aktarmalı uçuşlarda ise bekleme sürelerine bağlı olarak yolculuk uzuyor.

TÜRKİYE İSPANYA ARASI UÇAKLA KAÇ KM?

Havacılık kaynaklarına göre İstanbul ile İspanya'nın Toledo şehri arasındaki kuş uçuşu mesafe 2 bin 784 kilometre.

Yaklaşık 3, buçuk saatte aşılan bu mesafe, havayolu şirketlerinin operasyonel planlamalarında da belirleyici oluyor. Uçuşun yapılacağı uçağın tipi, bu güzergahtaki konforu etkiliyor. Geniş gövdeli uçaklar uzun mesafelerde daha rahat bir deneyim sunarken, havayolu şirketleri maliyet avantajı nedeniyle bu hatta sıklıkla dar gövdeli yolcu uçaklarını da tercih ediyor.

TÜRKİYE İSPANYA ARASINDA KAÇ SAAT FARK VAR?

İspanya'ya seyahat edecek veya bu ülkeyle iletişim kuracak kişilerin en çok dikkat ettiği bir diğer konu ise yerel saat farkı.

Türkiye uluslararası saat diliminde GMT+3 konumunda yer alırken, İspanya GMT+2 dilimini kullanıyor. Bu saat dilimi uygulaması nedeniyle İspanya, Türkiye'nin saatinden tam 1 saat geriden geliyor. Örnek vermek gerekirse; Türkiye'de saat 14.00 iken İspanya'da saatler 13.00'ü gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA TÜRKİYE İSPANYA DOSTLUĞU ESİYOR

İki ülke arasındaki bu seyahat detaylarının yeniden popülerleşmesinin ana nedeni ise internette başlayan dostluk rüzgarı. Türk ve İspanyol kullanıcıların sosyal medyada birbirlerine gönderdikleri destek mesajları kısa sürede viral bir akıma dönüştü. Karşılıklı pozitif yorumlar, her iki ülkenin vatandaşlarında büyük bir sempati yaratırken turizm etkileşimini de doğrudan artırdı.