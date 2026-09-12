THK tarafından ‘Havacılığı Türk Milletine Sevdirmek’ misyonu doğrultusunda 12-13 Eylül aylarında düzenlenen THK Havacılık Festivali, İzmir’de Selçuk Havacılık ve Eğitim Merkezi/Efes Havalimanı’nda başladı. 2 gün sürecek festival kapsamında farklı hava araçları ve havacılık disiplinleri tanıtılırken, uçuş ve gösterilerle ziyaretçilere havacılığı yakından deneyimleme imkanı sunuluyor. Program kapsamında uçak, paraşüt, tandem paraşüt, paramotor, sıcak hava balonu, model uçak ve akrobasi uçuşları başta olmak üzere farklı havacılık branşlarında gösteri ve uçuş faaliyetleri gerçekleştirildi. Festivalde THK ve iştiraklerinin uçuş faaliyetlerinin yanı sıra amatör havacılık unsurlarına yer verilerek, ziyaretçilere farklı hava araçlarını ve havacılık disiplinlerini bir arada izleme imkanı sundu.

THK Paraşüt Okulu'nda Paraşüt Eğitmeni Çağdaş Türkmen, “2 gün boyunca çok sayıda havacılık gösterisi olacak. Bizim alanımız paraşüt. Ücretsiz tandem atlayışları olacak. Türk Hava Kurumu'nu, paraşüt okulunu tanıtmak için çok iyi bir festival oldu. Biz bugün CN 235 CASA uçağından wingsuit'le yani kanatlı tulumlarla uçaktan uçuş yapacağız" dedi.

Amatör paraşütçü olan Batuhan Canbolat ise “1997 yılından beri amatör paraşütçülük yapıyorum. Bugün havacılık festivalinde tekrar eski günlerimizi yad edip bu sporu bütün insanlara tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu deneyimi kelimelere dökemiyoruz. Yaşanması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen amatör paraşütçü Burak Konuksever de “Bugün burada bulunup arkadaşlarımızla güzel ortamı, etkinliği paylaşmak istedik. Atmosfer çok güzel. Beklediğimden daha kalabalık. Özellikle insanların çocuğu ile beraber buralarda olması çok güzel" diye konuştu.

‘Herkese tavsiye ederim’

Amatör paraşütçü Yüksel Kuseyri ise “Paraşüt Okulumuz ve Türk Hava Kurumu'nun bize sağladığı olanaklar sayesinde çok güzel gün oldu. Israrla herkese de tavsiye ediyorum. İnsanlar tehlikeli sanıyorlar ama yolda karşıdan karşıya geçmekten çok daha güvenli" dedi.

‘Özlediğimiz bir şeydi’

Atlayış yapmak için festivale gelenlerden şarkıcı Hayko Cepkin, şöyle konuştu:

“Okulumuzda uzun yıllardır böyle bir festival yapılmıyordu. Buna ihtiyaç olduğunu artık görüp böylesine büyük bir festivali tertipledikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Özlediğimiz bir şeydi. 6 kişilik bir atlayış yaptık. Buluştuk, gülüştük, indik. Kime sorarsanız, yükseklikten korktuğunu söyler. Biz de korkuyoruz ama sırtımızda makinemiz olduğu sürece korkumuz geçiyor. Araba kullanmaktan daha güvenli bir spor. Sadece zihninizin çok açık olması gerekiyor."

Festivali izlemeye gelen Sıdıka Yolcu (58) ise “Çok güzel geçiyor. Selçuk'ta böyle bir festival yapıldığı için çok şanslıyız. Kızım Türk Hava Kurumu'nda okuyor. Daha çok motive oldu. Onun için de bir deneyim oldu" diye konuştu.

‘Pilot olmak istiyorum’

Selçuk Türk Hava Kurumunda okuyan Beril Yolcu (18) da “Pilot olmak istiyorum. Festivale geldim. Burada böyle güzel şeylerin yapılması hepimizin çok hoşuna gidiyor. Yarın da gelmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.