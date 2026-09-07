Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925’te kurulan Türk Hava Kurumu, 101 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda THK tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde İzmir’İn Selçuk ilçesinde Havacılık Festivali düzenlenecek.

Gösteriler yapılacak

Festival programında ayrıca THK Uçuş Akademisi’ne (TUA) ait eğitim uçaklarının selamlama uçuşları ile akrobasi uçağı gösterileri yer alacak. Ziyaretçiler, kurulacak simülatörlerde havacılığı yakından deneyimleyebilecek.

THK Havacılık Festivali ile katılımcıların havacılığa olan ilgisinin artırılması ve her yaştan ziyaretçinin gökyüzü heyecanını yakından deneyimlemesi hedefleniyor.

Ücretsiz deneyim

Her yaştan ziyaretçiye açık olarak düzenlenecek festivalin girişleri ücretsiz olacak.

Önceki yıllarda Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde de düzenlenen festivale yüksek katılım gerçekleşti. Bu yıl Selçuk’ta düzenlenecek festival için de yine yüksek bir katılım bekleniyor.

Eskişehir'de de düzenlendi

2022 yılında düzenlenen THK Havacılık Festivali, THK'nin 97'nci kuruluş yıldönümü kapsamında 25-26 Haziran tarihlerinde Eskişehir- İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Halkın havacılıkla tanışması, sportif ava araçlarının tanıtılması ve havacılık tutkunlarının bir araya getirilmesinin amaçlandığı festivalde, yamaç paraşütü, yelkenkanat, planör ve akrobasi uçakları gibi uçaklarla uçuşlar yapıldı. Festival kapsamında halk oyunları, havacılık söyleşileri ve konserler düzenlenirken, havacılık kuruluşlarının tanıtımları da yapıldı.