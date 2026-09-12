Son Mühür- Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yılında Seferihisar gün boyu süren etkinliklerle coşkuyu zirveye taşıdı. Gün içerisinde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından kutlamalar akşam programıyla devam etti. 104 yıl önceki bağımsızlık gururu bu törenle bir daha hep birlikte yaşandı.

Final Niran Ünsal’dan!

Kutlamaların finalinde Türk müziğinin güçlü seslerinden Niran Ünsal sahne aldı. Sevilen eserlerini Seferihisarlılar için seslendiren Ünsal’a vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Kurtuluş gününün heyecanı, konser boyunca Türk bayrakları ve marşlarla geceye taşındı.

“Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlık yolundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, yaptığı konuşmada 11 Eylül’ün Seferihisar için taşıdığı tarihî öneme dikkat çekti.

Gümüş, “104 yıl önce bu topraklarda bir millet, kendi geleceğine başkasının karar vermesine izin vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu halkı yokluğa ve yoksulluğa rağmen teslim olmadı.

Çünkü vatan sevgisi, bağımsız yaşama iradesi ve çocuklarına özgür bir ülke bırakma kararlılığı vardı. Ve o kararlılık kazandı. Bugün Seferihisar’ın sokaklarında özgürce yürüyebiliyor, bayrağımızın altında başımız dik yaşayabiliyorsak bunu ‘Bu vatan bizim’ diyerek ayağa kalkan kahramanlarımıza borçluyuz.

Cumhuriyetimizin değerlerinden ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlık yolundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yaşasın Seferihisar! Yaşasın Cumhuriyet!”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan dayanışmaya da değinen Gümüş, kutlamalara ve Seferihisar’a verilen destek nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Gümüş, “Seferihisar için kurduğumuz bu güçlü dayanışmayı daha da büyüteceğiz. Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek kentimiz için başlattığımız projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Seferihisar’ımızın kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun. Yaşasın Seferihisar! Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle vatandaşların kurtuluş coşkusuna ortak oldu.