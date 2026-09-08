Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk’ta devam eden etkinlikte kadınlar güne Hung Drum’ın hipnotize edici tonları eşliğinde, eğitmen Pınar Pektaş rehberliğindeki gün doğumu yogasıyla merhaba derken, çocuklar Etkinlik Merkezi’ndeki atölyelerde yaratıcılıklarını konuşturdu

Bitkilerin gizemli yolculuğu

Günün en çok ses getiren durağı kuşkusuz Selçuk Efes Kent Belleği oldu. Katılımcılar salona sığmadı. “Bitkilerin Peşinde: Mitoloji, Sinema ve Gastronomi” başlığıyla düzenlenen oturum, yeşilin ve doğanın insanlık tarihindeki izlerini farklı disiplinlerle masaya yatırdı.

İlk sözü alan Halk Bilimci Prof. Dr. Pınar Fedakar, “Bitkilerin Mitolojisi” sunumuyla ağaçların ve meyvelerin kültürlerdeki simgesel kodlarını çözdü. Ardından sahneye çıkan Selçuklu genç girişimci Coşku Çadırcıoğlu, izleyicileri sinema tarihinin botanik koridorlarında gezdirdi. Çadırcıoğlu; efsanevi filmlerdeki tek bir ağacın ya da solan bir çiçeğin senaryonun kaderini nasıl değiştirdiğini örnekleriyle aktardı.

Söyleşi maratonu gastronomiyle tatlandı. Şef Noyan Tahtakıran, bitkilerin mutfaktaki tarihsel serüvenini, kıtlık dönemlerinden modern tabaklara uzanan o büyük dönüşümü katılımcılara sundu.

Duyguların alfabesinden geceye yayılan notalara

Tarih ve doğa sohbetlerinin ardından mikrofona geçen Dilara Köktürk Erden, “Duygu ve İhtiyaçların Dili” söyleşisinde insan psikolojisine dair ezber bozan tespitler paylaştı. Erden'e göre duygular sadece anlık hisler değil. Hayatımıza yön veren birer pusula.

Güneş batarken festival sahnesinde ritim yükseldi. Müziğin dozu arttı. Önce Ayça Gümrükçü & Multipolar, ardından Deep Sound Orkestra sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. EFEST, Selçuk’a unutulmayacak bir gün daha armağan etti.

