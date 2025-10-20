Son Mühür - Geçtiğimiz perşembe günü Utah semalarında ilginç bir olay yaşandı. United Airlines’a ait Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı, Denver–Los Angeles seferini gerçekleştirirken 36 bin feet yükseklikte kokpit camına meteor çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön camlardan biri çatladı, kopan parçalar pilotlardan birinin kolunda ciddi kesiklere neden oldu. Ayrıca kokpit panellerinde de hasar meydana geldi. Camın tamamen dağılmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, pilot "Uçağımıza uzaydan bir cisim çarptı" anonsunu yaptı ve Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

Cam tamamen kırılmadı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Utah semalarında kokpit camına bir cisim çarpan yolcu uçağıyla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, söz konusu cismin camın sağ üst bölümüne sert bir şekilde çarptığı ve metal çerçevede hasara yol açtığı tespit edildi. Ancak çok katmanlı cam yapısı sayesinde kırılma yaşanmadı ve kabin basıncı korunabildi. Uzay enkazı ihtimali değerlendirilse de uzmanlar, cismin büyük olasılıkla bir meteor olduğunu vurguluyor. Bilim insanları, her yıl Dünya'ya yaklaşık 17 bin meteorun düştüğünü, buna karşın atmosferden geçen insan yapımı uzay enkazı sayısının çok daha düşük olduğunu belirtiyor. NTSB, cam ve metal üzerindeki izlerin detaylı analiziyle cismin kaynağının netleşeceğini açıkladı.