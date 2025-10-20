Fransa'nın ikonik simgesi Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025 Pazar sabahı erken saatlerde unutulmaz bir soygunla karşı karşıya kaldı. Profesyonel bir hırsız grubu, müzenin açılışından dakikalar önce pencereyi kırarak içeri sızdı, Apollo Galerisi'ndeki Napolyon dönemi kraliyet mücevherlerini hedef aldı ve sadece 7 dakika içinde paha biçilmez eserleri –Eugénie'nin incili tacı, Regent elması gibi parçaları– elektrikli testerelerle parçaladığı vitrinlerden çalarak motosikletlerle kaçtı. Şiddetsiz gerçekleşen bu ustalıklı operasyon, alarm sistemlerindeki gecikme ve güvenlik açıklarını gün yüzüne çıkardı; müze gün boyu kapatıldı, polis soruşturması İçişleri Bakanlığı koordinesinde sürüyor ve çalınan 8-9 parça mücevherin değeri milyonlarca euroyu aşıyor, ancak asıl kayıp kültürel mirasın aldı korkunç darbe.

Louvre Müzesi 7 Dakikada Nasıl Soyuldu?

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, 19 Ekim 2025 Pazar sabahı erken saatlerde profesyonel bir soyguna sahne oldu ve bu olay kültür dünyasını şoke etti. Müzenin açılışından kısa süre önce gerçekleşen soygunda, 3-4 kişilik bir grup hırsız, sadece 7 dakika içinde Apollo Galerisi'ndeki paha biçilemez Fransız kraliyet mücevherlerini hedef aldı; dışarıdan bir merdiven veya kamyon yük asansörüyle pencereyi kırarak içeri sızdılar, vitrinleri elektrikli testerelerle parçalayarak eserleri çaldılar ve motosikletlerle kaçtılar.

Şiddet uygulanmadı, yaralanma yaşanmadı, ancak soygun müzenin güvenlik sistemlerini sorgulatacak kadar ustaca planlanmıştı; iki alarm (dış cephe ve vitrin) devreye girdi ama gecikme oldu. Müze, olay sonrası gün boyu kapatıldı ve Apollo Galerisi soruşturma bitene kadar ziyarete ara verdi.

Hırsızların İsimleri Belli mi?

Soyguncuların isimleri henüz belli değil; 4 hırsız olarak tanımlanan grup, polis tarafından aranıyor ve kimlikleri hakkında somut bilgi yok. Çalınan 8-9 parça tarihi mücevherin değeri parayla ölçülemeyecek kadar yüksek; bunlar Napolyon dönemi ve kraliyet koleksiyonundan: İmparatoriçe Eugénie'nin tacı (212 inci, 1.998 elmas içeren, kaçarken düşürülüp hasar gören), Eugénie'nin kemer tokası ve broşu, Kraliçe Hortense ile Marie-Amélie'ye ait safir setinden bir küpe, Napolyon'un eşi Marie-Louise'e düğün hediyesi zümrüt-elmas kolye ile küpeler, ayrıca Regent, Sancy ve Hortensia elmaslar gibi ikonik parçalar.

Bir mücevher vitrinde, tacı ise müzenin dışında bulundu. Polis soruşturması İçişleri Bakanlığı ve Paris Savcılığı koordinesinde sürüyor; Savcı Laure Beccuau "titiz bir soygun" dedi, Kültür Bakanı Rachida Dati alarm detaylarını doğruladı, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise profesyonelliği vurguladı. Bu olay, Louvre'un 35 binden fazla esere ev sahipliği yapan devasa yapısındaki güvenlik açıklarını gündeme getirdi ve uluslararası yankı uyandırdı.