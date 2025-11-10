Son Mühür - Bursa’nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntülerde, üç harfli bir market zincirine ait şubenin manav bölümünde bir farenin kasalardaki sebzelere zarar verdiği görüldü.

Tepkiler geldi, zabıtalar harekete geçti

Söz konusu görüntüler, “Gıda Dedektifi” adlı sosyal medya hesabında paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük tepki çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden zabıta ekipleri, markete ceza uyguladı. Hijyen önlemleri kapsamında manav reyonundaki tüm ürünler raflardan alınarak imha edildi.