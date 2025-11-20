Son Mühür - Turgutlu Belediyesi ile Gölmarmara ve Kars’ın Selim Belediyeleri arasında “Kardeş Şehir” protokolü imzalandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarla ortak bir kültürün paylaşıldığını belirterek iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

“Ortak kültürü güçlendiren bir adım attık”

Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç, kardeş şehir protokolüne imza attı. Protokol; kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini amaçladı.

Başkan Çetin Akın konuşmasında, “Güzel bir olaya hep birlikte tanıklık ettik. Şehrimizde Türkiye’nin her yerinden gelmiş hemşehrilerimizle ortak bir kültürü ve yaşamı paylaşıyoruz. Bu paylaşımı güçlendirmek adına kardeş şehir protokolünü imzaladık. Bu süreçten sonra hem Kars Selim Belediyesiyle hem de Gölmarmara Belediyesiyle çeşitli projelerde ortaklık kuracağız. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde hakkın, hukukun ve adaletin tesis edildiği, barış içinde yaşanan günlere ulaşmayı temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bu öncülük halkımıza büyük katkı sağlayacak”

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Başkan Akın’a teşekkür ederek belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti: “Belediyeler arasında kurulan kardeşlik ilişkilerinin halkımıza yansıması çok daha güçlü olacaktır. Çeşitli coğrafyalardan insanların yaşadığı bir ilçeyiz. Çetin Akın başkanımız sayesinde Selim Belediye Başkanıyla tanıştık ve ilçelerimiz arasında köprü kurulmuş oldu. Tarımda gelişmiş bir ilçe olarak Avrupa Birliği hibeleriyle önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu öncülüğü için Çetin Akın başkanımıza teşekkür ederim."

“Turgutlu’daki hemşehrilerimizle birlikte olacağız”

Kars Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ise, “Bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Karslı hemşehrilerimizle görüştüğümüzde kardeş şehir protokolü fikri hepimizi mutlu etti. Bundan sonra Turgutlu’daki hemşehrilerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Bu süreçte destek veren Çetin Akın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” sözleriyle iş birliğinin önemini vurguladı.