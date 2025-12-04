Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 2025 yılının Haziran ayında evindeki havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek’in de kurtarma girişimi sırasında yaralanmasına ilişkin büyük davanın ilk duruşması yarın görülmeye başlanacak. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu davada, ikisi tutuklu toplam 10 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede detaylı ihmaller zinciri vurgulandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede, sanıkların kazanın meydana gelmesindeki kusurlu eylemleri detaylıca sıralandı. Tutuklu sanıklardan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen N.B.’nin, gerekli projelendirme ruhsatı ve yetkinlik belgeleri olmaksızın tesisatı gerçekleştirdiği öne sürüldü. N.B.’nin ayrıca, CE uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik önlem almadığı ve elektrik panosunu yetkisizce monte ettiği belirtildi.

Tutuklu diğer sanık olan, elektrik motorunun bakımını yapan H.İ.'nin ise yetkinlik belgesi bulunmamasına rağmen pompayı söküp tamir ettiği, teknik gerekliliklere uymadığı ve ıslak ortamda çalışacak pompanın izolasyonlarını hatalı şekilde montajladığı bilgisine iddianamede yer verildi.

Tutuksuz sanıkların ihmali: Denetimsizlik ve uyarı görevini ihlal

İddianamede, tutuksuz sanıkların kusurlu davranışları da ayrıntılı olarak ele alındı:

Site Görevlisi A.S.: Olay günü makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde arızayı uyarı veya işaretleme ile belirtmediği ve Ferdi Zeyrek ile eşini bilgilendirmediği için kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.

Havuz Bakım Sorumlusu Y.Ö.: Elektrik tesisatının işlevselliğini teknik kurallara uygun sağlamadığı, arızalı ekipmanı kapatmadığı ve havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı kaydedildi.

Bobinaj Firması Sahibi H.A.: Çalışanı H.İ.’nin yetkinliği olmadığı halde bakım ve onarım yapmasına izin verdiği, yapılan işlemi denetlemediği ve gerekli kontrolleri yapmadan pompanın çalışmasına göz yumduğu iddia edildi.

Müteahhit Firma Yetkilisi M.G.: Havuz tesisatını yetkinlik belgesi olmayan kişiye yaptırdığı, projelendirme yapılmadan ekipman seçimini ve montajı denetlemediği, tesisatın uygunluğunu kontrol etmediği aktarıldı.

Elektrik idaresi ve yapı denetim firmalarının denetim zafiyeti

Kazanın sorumluluk alanları geniş bir yelpazede değerlendirilirken, kamu kurumlarındaki denetim zafiyetleri de iddianameye yansıdı:

Elektrik Dağıtım Firması Görevlisi M.E.: İç tesisat raporlarının usule uygunluğunu denetlemeden onayladığı, proje dışı yapılan havuz elektrik tesisatını sahada incelemediği ve enerji verilmesine izin vererek denetim görevinde zafiyet gösterdiği belirtildi.

Yapı Denetim Firması Mühendisleri R.A., H.Ş. ve M.Ç.: Havuz ve makine dairesinin standartlara aykırı konumlandırılmasına rağmen denetlemedikleri, elektrik ve mekanik tesisatı sahada incelemedikleri ve eksiklikleri tespit ederek düzelttirmedikleri için kusurlu bulundular.

Merhum başkanın kusur takdiri mahkemeye bırakıldı

İddianamede, kazada hayatını kaybeden merhum Başkan Ferdi Zeyrek yönünden kusur değerlendirmesinin ise mahkeme takdirine bırakılması gerektiğine dikkat çekildi. Zeyrek’in gece saatlerinde, makine dairesinde su birikintisi olup olmadığını kontrol etmeden içeri girmeye teşebbüs etmesinin kendi güvenliği açısından bir risk oluşturduğu belirtildi. Bilirkişilerce bu konuda somut bir kusur değerlendirmesi yapılmadığı için nihai kararın mahkemece verilmesi bekleniyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile birlikte tutuksuz yargılanan diğer 8 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli iki personel hakkında da soruşturma izni istendiği bilgisine ulaşıldı.