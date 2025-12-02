Son Mühür - Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Manisa’nın tek kadın basketbol ekibi olan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kadın basketbol takımı, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Gösteri maçıyla unutulmaz anlar

Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında özel öğrencilerle birlikte gösteri maçı yapıldı. Sahada dostluk ve dayanışma ön plana çıkarken, öğrenciler keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı. Maç sonunda sporcular, teknik ekip ve öğrenciler arasında günün anısına hediye takdimi gerçekleştirildi.

Protokolden destek

Etkinliği Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Sosyal Hizmetler Müdürü Halil Özman, Belediyespor Asbaşkanı ve Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu Emrah Kanık yakından takip etti. Protokol üyeleri, özel öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Maliz: “Anlamlı bir buluşma oldu”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, yapılan etkinliğin önemine dikkat çekerek, kadın basketbol takımıyla birlikte özel öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Maliz, tüm özel çocuklar ve aileleri için sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam temennisinde bulundu.