Manisa’nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle faaliyet gösteren Gezen Sinema Tırı, hem ilçe merkezini hem de kırsal mahalleleri ziyaret ederek çocuklara benzersiz bir sinema deneyimi sundu. Mobil sinema, bir haftalık programında yaklaşık 4 bin öğrenciyi ağırladı.

Eğlenceli gösteriler ve çocuk filmleri

Gezen Sinema Tırı’nda öğrenciler, sinema perdesi karşısında heyecan dolu anlar yaşadı. Gösterim öncesinde sahnelenen müzikli ve interaktif gösteri, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri “Rafadan Tayfa” çizgi filmini izlerken, ortaokul öğrencileri ise “Küçük Amca” ve “Son Anda Kupa Bizim” adlı çocuk filmleriyle buluştu.

Başkan Kara etkinlikte çocuklarla bir araya geldi

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte şarkılar söyledi ve etkinliğin coşkusuna ortak oldu. Başkan Kara, yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Gezen Sinema Tırı’nı ilçemizdeki çocuklarımızla buluşturduk.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerimizi de ziyaret ederek her çocuğumuza ulaşmayı hedefledik. Demirci’de kültürel etkinliklerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çocuklar kültürle buluştu

Etkinliğe katılan minikler, hem eğlenceli anlar yaşamanın hem de kültürel içeriklerle tanışmanın keyfini çıkardı. İlçede gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.