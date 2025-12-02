Son Mühür- Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin sevilen Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan "yoğun bakıma kaldırıldığı" yönündeki haberler, hem Manisa'da hem de ulusal kamuoyunda büyük bir endişe ve geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Başkan Durbay'ın bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri tedavisi nedeniyle bu iddialar hassasiyetle karşılandı.

Manisa'da yerel basından edinilen bilgilere göre, hali hazırda devam eden kanser tedavisi sürecinde ilaç değişimleri yapıldığı öğrenildi. Bu tür ağır tedavilerde sıklıkla rastlanan bir durum olarak, yeni uygulanan ilaçlara bağlı olarak Başkan Durbay'ın kan değerlerinde beklenen bir düşüş yaşandı.

Tedbir amaçlı hastane süreci ve kan takviyesi

Başkan Durbay, rutin sağlık kontrolü ve tedavi takibi amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda, doktorlar tarafından kan değerlerindeki bu hafif düşüş tespit edildi. Tıbbi prosedürler gereği, tedavi süreçlerinin aksamadan ve en güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ihtiyati bir önlem alınması kararlaştırıldı.

İddialara göre, bu düşüşün telafi edilmesi ve hastanın genel durumunun stabil tutulması amacıyla kan takviyesi yapılmasına karar verildi. Bu kritik işlemlerin herhangi bir riskten uzak, steril ve sürekli gözlem altında yapılabilmesi için de Başkan Durbay'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye yatışının yapıldığı iddia edildi.

Bu sevk, kamuoyunda hızla yayılan "Başkan Durbay'ın durumu kritik" iddialarının temelini oluşturdu. Ancak Şehzadeler Belediye Başkanlığından açıklama geldi.

Şehzadeler Belediyesi'nden resmi açıklama geldi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili artan spekülasyonlar üzerine, beklenen resmi açıklama Şehzadeler Belediyesi başkanlık makamı tarafından yapıldı.

Belediye tarafından Son Mühür'e yapılan bilgilendirmede, Başkan Durbay'ın sağlık durumunun kritik olmadığı ve tedavinin planlandığı şekilde ilerlediği net bir dille ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Başkanımız Gülşah Durbay'ın tedavi süreçleri, doktorların kontrolü altında başarılı bir şekilde devam etmektedir. Çıkan 'yoğun bakım' haberlerinin aksine, Başkanımızın sağlık durumunda endişe edilecek kritik bir durum bulunmamaktadır. Kendisinin rutin kontrolleri ve kanser tedavisi süreci titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Bu açıklama Manisalı vatandaşların ve Başkan Durbay'ın sevenlerinin yüreğine su serpti.