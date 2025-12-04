Köprübaşı ilçesinde yaklaşık 4 bin dekar alanda gerçekleştirilen çilek üretimi, kış aylarında da kesintisiz şekilde sürdü. Bahar ve yaz sezonlarının ardından Aralık ayında da hasadı yapılan çilekler, Manisa’nın yanı sıra çevre il ve ilçelere gönderildi.

Tarladan kendi toplayanlar arttı

Üretici Rahim Özcan, örtü altı üretimle 6 dekarlık alanda çilek yetiştirdiğini belirtti. Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında üretildiğini ifade eden Özcan, fiyatların sezona göre üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Kilosu 200 liradan satışa sunulan çileklere toptancıların ilgisinin yüksek olduğunu aktaran Özcan, bazı alıcıların tarlaya girerek ürünü kendilerinin topladığını kaydetti. İlçede dört mevsim hasat yapılabildiğini vurgulayan Özcan, Köprübaşı çileğinin markalaşmış bir ürün haline geldiğini dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürün

Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatan Özcan, bu durumun ürünün değerini artırdığını ve talebi güçlendirdiğini ifade etti.

İlçe ekonomisine önemli katkı

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu da çilek üretiminin ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Sağıroğlu, ilçede 4 bin dekarlık alanda yaklaşık 500 üreticinin çilek yetiştirdiğini aktardı. Kış sezonunda üretimi artırmak amacıyla tünel sera uygulamalarının genişletildiğini söyleyen Sağıroğlu, Köprübaşı çileğinin tadı, aroması ve kalitesiyle öne çıktığını vurguladı. Çiftçilere yönelik teknik desteğin sürdüğünü de sözlerine ekledi.