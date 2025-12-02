Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip arıların yaşamını çocuklara tanıtmayı sürdürüyor. Gölmarmara ilçesinde hizmet veren Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi, 2025 yılı boyunca farklı okullardan gelen öğrencileri ağırladı.

Arıların yaşamı yerinde anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Çalışkan Arılar” projesi kapsamında öğrencilere kapılarını açtı. Merkezde öğrenciler, canlı arıların bulunduğu gözlem kovanını inceleyerek arıların yaşam döngüsünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Uygulamalı anlatımlarla arıların çalışma düzeni, bitkilerin tozlaşmasına sağladıkları katkı ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdıkları önem öğrencilere aktarıldı.

675 öğrenci eğitim programına katıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Çalışkan Arılara Merhaba” projesi kapsamında, 2025 yılı içinde 10 farklı okuldan toplam 675 öğrenci merkezi ziyaret etti. Eğitim programları sayesinde öğrenciler, doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandı.

Öğrencilere bal ve eğitim materyali

Merkezi ziyaret eden öğrencilere, belediye tarafından üretilen bal ile boyama defterleri hediye edildi. Etkinlik, çocukların hem öğrenmesini hem de arıcılıkla ilgili bilgileri kalıcı şekilde edinmesini sağladı.