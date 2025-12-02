Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası afet, yangın ve acil durumlarda ilk müdahale süresini kısaltmak ve mahalle bazında hazırlık düzeyini yükseltmek amacıyla Mahalle Afet Gönüllüleri Projesini hayata geçirdi. Proje, profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar vatandaşların bilinçli, hızlı ve organize şekilde hareket etmesini hedefledi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, gönüllü vatandaşlara temel afet bilgisi, yangın eğitimi, ilk yardım, afet farkındalığı, ihbar süreçleri ve acil durum davranışları konularında eğitimler verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler sertifikalandırılarak mahallelerde oluşturulacak koordinasyon ağında görev aldı.

İlk müdahalede zaman kazanılması hedeflendi

Projenin tanıtım çalışmaları Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde gerçekleştirildi. Afet İşleri Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, temel hedefin afet anında ilk müdahalede zaman kazanmak olduğunu belirtti. Çiçek, eğitimlerin ilk aşamada çevrim içi olarak tüm vatandaşlara açık şekilde planlandığını, devamında yüz yüze uygulamalı eğitimler yapılacağını ifade etti.

Çiçek, Manisa genelindeki tüm mahallelerden gönüllüler kazanmayı amaçladıklarını belirterek, eğitim sürecinin yaklaşık bir yıl süreceğini ve katılımcıların belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini kaydetti.

72 saatlik kapsamlı eğitim verilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise itfaiyenin projeye teknik destek sunduğunu belirtti. İnal, gönüllülerin kurtarma ekiplerinin çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla araç geçişlerini düzenleme, çadır kurulumu ve erzak toplama gibi faaliyetlerde görev alacağını söyledi. Bu kapsamda gönüllülere toplam 72 saatlik eğitim verileceğini açıkladı.

Muhtarlardan ve gönüllülerden destek

Yunusemre Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı Ziya Nur Bilge, projeye gönüllü olarak katkı sunduklarını belirterek, mahallelerde afetlere karşı daha hazırlıklı bir yapı oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Projeye gönüllü olarak katılan Eylem Demir ise afet anlarında vatandaşları sakinleştirmek ve ekipler geldiğinde destek olabilmek için bu projede yer aldığını ifade etti. Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran da Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi’nin toplumun tamamının bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmayı hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.