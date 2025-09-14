Burdur'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaşanan feci kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kavşakta saat 22.00 sularında meydana geldi.

Kavşakta zincirleme kaza

Edinilen bilgilere göre, kazanın başlangıcı, K.H.U. (60) idaresindeki 15 FD 929 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.T.K. (22) yönetimindeki 15 ADT 834 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla oldu. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, kavşaktaki trafik ışıklarında beklemekte olan R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 plakalı araca çarptı.

94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Korkunç kazada, araç sürücüleri K.H.U. ve M.T.K'nin yanı sıra, araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu’nun durumu ağır olarak değerlendirildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen 94 yaşındaki Hatice Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazanın şiddeti ve dehşet anları, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve kazanın ardından çevrede yaşanan panik açıkça görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların kaldırıma doğru sürüklenmesi, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kazayla ilgili detaylı tahkikat başlatılırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor. Yetkililer, sürücülere kavşaklarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.