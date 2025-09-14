Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri, İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda toplam 12 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucular ve para
Operasyonlarda yapılan aramalarda;
1 kilo 312 gram sentetik kannabinoid
40 gram metamfetamin
5 gram esrar
4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi
1 gram kokain
118 adet sentetik ecza
ele geçirildi. Ayrıca 17 bin 785 Türk Lirası ile 50 dolara da el konuldu.
2 kişi serbest, 9 kişi tutuklandı
Yakalanan şüphelilerden 2’si hakkında TCK 191. madde kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.N.A. dışındaki A.Y., M.Ş., S.D., E.G., C.Y., Y.A., B.A., A.E. ve İ.V. isimli 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.