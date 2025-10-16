Son Mühür- Deneyimli ekonomi ve siyaset gazetecisi Ebru Baki'nin televizyon kariyerindeki yeni durağı belli oldu. Kısa bir süre önce TV100 ekranlarından ayrılan Baki, yeni yayın döneminde Halk TV izleyicisiyle buluşacağını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı heyecanlı bir duyuruyla resmen açıkladı.

TV100 sonrası yeni başlangıç

Sözcü TV'den ayrıldıktan sonra TV100'e transfer olan Ebru Baki, buradaki yayın macerasını tamamlamasının ardından sessizliğini bozdu. Gazeteci, takipçilerine ve izleyicilerine yönelik yaptığı paylaşımda, yeni adresinin Halk TV olacağını doğruladı. Baki'nin açıklaması, izleyicileriyle yeniden bir araya gelecek olmanın verdiği heyecanı yansıtırken, yeni yolculuğa dair beklentilerini de dile getirdi.

Baki'den duygusal paylaşım: "Sizlerden uzak kalmak zor"

Ebru Baki, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, izleyicilerine duyduğu bağlılığı şu sözlerle ifade etti: "Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum." Deneyimli gazeteci, izleyicilerini ekrandan uzak kaldığı dönemde dahi unutmadığını gösterirken, Halk TV'deki yeni görevi için duyduğu motivasyonu vurguladı.

Yayın tarihi netleşti: 20 Ekim'de ekranlarda olacak

Ebru Baki, yeni programının başlangıç tarihini ve saatini de netleştirdi. Başarılı gazeteci, 20 Ekim Pazartesi günü sabah saat 08.00'de Halk TV ekranlarında olacağını belirterek izleyicilerini yeni programına davet etti.