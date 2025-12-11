Meclis Genel Sekreterliği’nden dikkat çeken bir açıklama yapılmıştı. 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından, 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği ifade edilmişti. 20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanırken, soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği ve bu kapsamda aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilmişti. Yapılan açıklamada ise, "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bir tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, meclis lokantasında çalışan şüpheli H.İ.G. gözaltına alındı. Ankara 5. sulh ceza hakimliğince çocuğa karşı cinsel taciz suçundan şüpheli tutuklandı.