Savcılık, tutuklu oyuncuların telefon incelemeleri sonrasında Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da soruşturma başlattı.

Sabah’ın haberine göre, Yılmaz ve Bardakçı hakkında başlatılan inceleme, PFDK tarafından 9 ay futboldan men cezası verilen Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları üzerine açıldı. Mesajlarda Baltacı’nın, aldığı cezaya tepki göstererek “Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış’tan silip bana eklediler” ifadelerini kullandığı belirlendi.