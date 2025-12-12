Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Galatasaraylı futbolcular hakkında inceleme
Savcılık, tutuklu oyuncuların telefon incelemeleri sonrasında Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da soruşturma başlattı.
Metehan Baltacı'nın WhatsApp konuşmaları sonrası başlatıldı
Sabah’ın haberine göre, Yılmaz ve Bardakçı hakkında başlatılan inceleme, PFDK tarafından 9 ay futboldan men cezası verilen Metehan Baltacı’nın WhatsApp mesajları üzerine açıldı. Mesajlarda Baltacı’nın, aldığı cezaya tepki göstererek “Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış’tan silip bana eklediler” ifadelerini kullandığı belirlendi.