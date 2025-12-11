NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin’de düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı programının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya’dan gelen tehdidin büyüdüğünü belirterek müttefik ülkelere “acil” uyarılarda bulundu. Rutte, “Bir savaş başlamadan önce onu durdurmak zorundayız. Bunun için tehdidi doğru okumamız gerekiyor. Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz” dedi.

“Savunma harcamalarını artırmak için zamanımız yok”

Konuşmasında bu yıl NATO içinde önemli kararlar alındığını hatırlatan Rutte, savunma harcamalarının ve üretimin hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

“Birçok kişi zamanın bizim lehimize olduğunu düşünüyor ama değil. Hemen harekete geçmeliyiz” diyen Rutte, müttefik ülkelerin ordularını güçlendirmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Silahlı kuvvetlerimizin bizi güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması gerekiyor. Aynı şekilde Ukrayna da kendini savunmak için gereken desteği şimdi almalı. Bu konuda hükümetlerin, parlamentoların ve vatandaşların birlikte hareket etmesi şart.”

“Rusya günde 1.200 asker kaybediyor”

Rutte, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ağır bedelleri olduğuna dikkat çekerek, 2022’den bu yana Rusya’nın 1,1 milyondan fazla insan kaybettiğini ifade etti.

Bu yıl Rusya’nın günde ortalama 1.200 asker kaybettiğini belirten Genel Sekreter, “Putin, kibrinin bedelini kendi halkının kanıyla ödüyor. Kendi vatandaşlarını bu kadar kolay feda eden biri, bize ne yapmaya hazırdır?” sözleriyle uyardı.

Rusya’nın bütçesinin yüzde 40’ının savaş için harcandığını, üretim hatlarının yüzde 70’inin askeri üretime yönlendirildiğini söyleyen Rutte, ülkede vergilerin arttığını, enflasyonun yükseldiğini ve benzinin karneyle dağıtıldığını aktardı.

“Putin’in gelecek seçim sloganı ‘Rusya’yı yeniden zayıf yap’ olabilir” diyerek dikkat çeken bir benzetme yaptı.

“Çin olmadan Rusya bu savaşı sürdüremezdi”

Rutte'nin konuşmasındaki bir diğer çarpıcı başlık, Çin'in Rusya'ya sağladığı destek oldu.

“Çin, Rusya’nın yaşam hattıdır” diyen Genel Sekreter, Rusya’nın savaş kapasitesinin büyük bölümünün Çin teknolojisine dayandığını belirtti:

“Rus dronlarındaki ve silah sistemlerindeki kritik elektronik bileşenlerin yüzde 80’i Çin’de üretiliyor. Kiev ve Harkov’da sivilleri öldüren füzelerin içinde çoğu zaman Çin teknolojisi var.”

“Rusya beş yıl içinde NATO’ya saldırabilecek kapasiteye ulaşabilir”

Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Rutte, Rusya’nın tamamen savaşa entegre olmuş ekonomisiyle beş yıl içinde NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya hazır hale gelebileceğini belirtti.

Rutte, Rusya’nın halihazırda düşük yoğunluklu bir saldırı kampanyası yürüttüğünü ve bunun sadece askeri tesislere değil, ticari depolara, alışveriş merkezlerine ve kritik altyapıya kadar uzandığını söyledi.

Polonya ve Romanya hava sahasında görülen dronlar, Estonya üzerinde uçan savaş uçakları ve Avrupa genelindeki sabotaj girişimleri, Rutte’nin sözünü ettiği artan tehdit örnekleri arasında yer aldı.

“Çatışma artık kapımızda”

Rutte, Avrupa’nın uzun yıllardır böyle bir riskle karşılaşmadığını belirterek tarihi bir uyarıda bulundu:

“Rusya, savaşı Avrupa’ya geri getirdi. Dedelerimizin yaşadığı boyutta bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bu; yıkım, toplu seferberlik, milyonlarca kişinin yerinden edilmesi demek. Düşünmesi bile ürkütücü. Ancak taahhütlerimizi yerine getirirsek bu trajediyi durdurabiliriz.”

