Türk sinemasının hafızalara kazınan melodilerine imza atan ünlü müzisyen ve aranjör Zafer Dilek, tedavi gördüğü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde 81 yaşında yaşamını yitirdi. Dilek, Yeşilçam’ın en çok bilinen film müziklerinin ardındaki isim olarak kuşaklar boyunca tanındı.

Bir süredir hastanede tedavi görüyordu

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Zafer Dilek, son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu. Rahatsızlığının artması üzerine önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırılan Dilek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yeşilçam’ın unutulmaz melodilerinin mimarı

Zafer Dilek, Türk sinemasının altın dönemine damga vuran birçok filmde müzik düzenlemeleriyle yer aldı.

Usta müzisyenin en bilinen eserleri arasında:

1979 yapımı “Şark Bülbülü” filminde Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan sahnelerine eşlik eden “Çarşambayı Sel Aldı” düzenlemesi,

1977 tarihli “Sakar Şakir” filmindeki ikonik “Dilo Dilo Yaylalar” melodisi bulunuyor.

Dilek yalnızca film müziklerinde değil, Türk pop ve arabesk müziğinin önemli yıldızlarıyla da çalıştı.

Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Edip Akbayram, Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy gibi pek çok sanatçıya aranjörlük yaparak müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek

Zafer Dilek’in cenazesinin 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği açıklandı.

Müzik dünyası, Yeşilçam sevenleri ve Dilek’in yakınları büyük ustayı son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.