Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Gülşah Durbay'ın tedavisi 2 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Entübe edildi!

Manisa Şehir Hastanesi'nden Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış, bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: