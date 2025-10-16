Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29–30 aralığında açıklamıştı. Ancak TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı yüzde 3,23’lük aylık enflasyon oranı, yıl sonu hedeflerinin tutturulmasını zorlaştırdı.

Ekonomistlerin son değerlendirmelerine göre, açıklanan verilerle birlikte yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum, asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınacak enflasyon oranı üzerinde doğrudan etkili olacak.

Asgari ücret için meraklı bekleyiş başladı

Türkiye’de milyonlarca kişi, 2025 yılı boyunca geçimlerini sağlayacak yeni asgari ücretin ne olacağını merakla bekliyor. Avrupa’da en fazla asgari ücretli çalışan nüfusa sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de, yapılacak artış sadece düşük gelirli kesimi değil, genel ücret dengesini de etkileyecek.

İsa Karakaş’tan asgari ücret tahmini

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı için asgari ücret beklentisini paylaştı. Karakaş, iktidarın yüzde 30’luk enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde asgari ücretin 27 bin ile 28 bin lira aralığında olabileceğini söyledi.

Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum. Ekonomi yönetiminin tutumu katıydı. 2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27–28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum.”

Enflasyon tahminleriyle zam oranları arasında fark açılıyor

TÜİK verileriyle Merkez Bankası’nın yıl sonu hedefleri arasındaki farkın büyümesi, yeni yılda yapılacak ücret artışına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Uzmanlara göre, yüzde 33’lük yıl sonu enflasyonu beklentisi, hükümetin yüzde 29–30 aralığındaki hedefini aşarsa asgari ücrette ilave bir artış gündeme gelebilir.

Yeni asgari ücret aralığı: 27–28 bin TL

Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, yıl sonu enflasyon oranı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşirse 2025 yılı için net asgari ücretin 27 bin ila 28 bin lira arasında olması bekleniyor. Kesin rakam, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak.