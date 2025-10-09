Kaza, saat 14.30 sıralarında Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan Yıldız Tersanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen Elmes isimli gemi, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı.

İşçiler denize düştü

Gemi yan yatarken gemide bulunan bazı işçiler denize düştü. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

46 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Yapılan incelemelerde, Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki bir işçinin, tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.