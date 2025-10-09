İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini belirtti. Paylaşımda, “Nobel Barış Ödülü’nü Donald Trump’a verin, o bunu hak ediyor.” ifadesine yer verildi.

Ortadoğu politikaları öne çıkarıldı

İsrail’in bu açıklaması, Trump’ın özellikle Ortadoğu’daki diplomatik girişimlerine atıfta bulunuyor. Trump döneminde İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmaları, bölgesel barış süreci açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Trump’ın adının ödül öncesi yeniden gündeme gelmesi uluslararası basında yankı uyandırdı.

Ödül yarın açıklanacak

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi yarın Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilecek törenle duyurulacak. Tören, Türkiye saati ile 12.00’de başlayacak. Ödülün bu yıl da barışa, insani yardıma ve diplomatik uzlaşıya katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilmesi bekleniyor.

Yeni bir tartışma konusu

İsrail’in paylaşımı, Nobel Komitesi kararından bir gün önce uluslararası gündeme yeni bir tartışma başlığı ekledi. Trump’a destek veren çevreler, özellikle Ortadoğu’da attığı adımların ödül getirmesi gerektiğini savunurken, eleştirmenler bu yaklaşımın politik bir yön taşıdığını ifade ediyor.