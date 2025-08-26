Çankırı'nın Orta ilçesinde yer alan ve halk arasında "şifalı" olduğu inanılan bir kaynak suyunun, çıkan gazlar nedeniyle iki kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıktı. Olayın ardından yetkililer tarafından kapatılan su kaynağı, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından "ölüm suyu" olarak anılmaya başlandı.

"Şifa" arayan çiftin dramatik sonu

Olay, 23 Ağustos'ta Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde yaşandı. Çeşitli hastalıklara iyi geldiği söylenen ve halk arasında "hışıldak" olarak bilinen kaynak suyuna giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve 80 yaşındaki eşi Şerife Akkoç, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Çifti gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaşlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler, suyun çıktığı bölgedeki oksijen seviyesinin çok düşük olduğunu gösterdi. Yetkililer, trajedinin sudaki yüksek kükürt seviyesinden kaynaklanan bir gaz sızıntısından dolayı yaşanmış olabileceğini değerlendiriyor. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Derebayındır köyünde toprağa verildi.

Gizemli su geçmişte de can almış

Olay sonrası bölge halkından Süleyman Demirbağ, aynı su kaynağında daha önce de benzer ölümlerin yaşandığını iddia etti. "Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik" diyen Demirbağ, suyun özellikle hemoroit gibi rahatsızlıklar için ziyaret edildiğini belirtti.

Demirbağ, bölgede konuşulanlara göre daha önce de 8-10 kişinin aynı sebeple hayatını kaybettiğini ileri sürerek, olayın ardından su kaynağının yetkililerce toprakla kapatılmasının doğru bir karar olduğunu ifade etti. Demirbağ, "Vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu, buranın kapatılması iyi oldu" şeklinde konuştu.