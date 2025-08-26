Son Mühür / Merve Turan- Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan kişilerin kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Şüpheliler tespit edildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonucunda olayın failleri İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. olarak belirlendi. Polis ekiplerinin operasyonuyla şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı vatandaşın tedavisi sürüyor

Yaşanan arbede sırasında yaralanan bir vatandaşın hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin devam ettiği bildirildi.

“Kamu düzenini bozanlara izin verilmeyecek”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.