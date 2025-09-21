Antalya’nın Kepez ilçesinde, yaşlı bir adamın cansız bedeni evinde bulundu. İddialara göre, Bilal Erturhan (85) isimli yaşlı adamın oğlu Levent Barış Erturhan (55), babasının vefatının ardından üç gün boyunca cenazeyle aynı evde kaldı. Olay, ailenin diğer bireyleri ve komşular arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Olayın detayları ortaya çıktı

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Babasıyla birlikte yaşayan Levent Barış Erturhan, babası Bilal Erturhan'ın 18 Eylül'de kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini iddia etti. Yaşanan şokun etkisiyle ne yapacağını bilemediğini belirten Erturhan, hafta sonu şehir dışından gelecek olan ablasını beklemeye karar verdi. Bu üç günlük süre boyunca, baba Erturhan'ın cansız bedeni, iddiaya göre koltukta oturur vaziyette kaldı.

Kardeşin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti

Pazar günü eve gelen kız kardeş, babasının cansız bedeniyle karşılaştıktan sonra hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı adamın vefat ettiğini doğruladı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilal Erturhan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın detaylarını polise anlatan Levent Barış Erturhan'ın, babasının cansız bedeninin götürülmesinin ardından evin önünde dualar okuduğu görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.