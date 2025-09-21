Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı denetim yaptı. Kusurlu bulunan araçlara idari işlem uygulandı.

Yoğun noktalarda denetim

19 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimler; Hızırbey Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Millet Bahçesi, Sağlık Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Ali Kaya Parkı, Kırkent Parkı, Fatih Parkı, Çayboyu ve Türkoloji Parkı’nda yapıldı.

Araçlara işlem yapıldı

Denetimler sırasında kontrol edilen araçlardan kusurlu bulunanlara idari işlem uygulandığı bildirildi.