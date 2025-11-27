Son Mühür- 16.yüzyılda yaşamış ünlü kahin Nostradamus, 2026 yılına dair dizeleriyle yeniden tartışma konusu oldu. Kehanetleri, salgın ve savaş olasılıklarından siyasi dalgalanmalara, beklenmedik doğa olaylarından yeni güç mücadelelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kehanetler yorumlanırken izlenen yöntem

Nostradamus’un öngörüleri, belirli yıllara değil, "yüzyıl" adı verilen ve her biri 100 dörtlükten oluşan bölümlere dayandırılıyor. Bir yıl hakkında çıkarım yapılmak istendiğinde, o yıla karşılık gelen 26. dörtlükler özellikle inceleniyor. 2026 yılı için yapılan analizler de bu yöntemi esas alıyor.

Büyük liderler ve beklenmedik tehlikeler

Birinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğünde, “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla düşeceği” öngörülüyor. Uzmanlar bu ifadeyi, sembolik bir suikast veya günümüz teknolojisiyle yapılabilecek saldırılar açısından yorumluyor. Aynı dörtlükteki “Toskana’da salgın” ifadesi ise, iklim değişikliği ve mevsimsel hastalıklar üzerinden olası sağlık krizlerine işaret edebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Ticino Bölgesi için savaş uyarısı

İkinci Yüzyıl’dan bir dörtlük, İsviçre’nin tarafsızlığıyla bilinen Ticino bölgesinde savaş tehlikesine işaret ediyor. Avrupa’daki jeopolitik gerilimler ve devam eden Rusya–Ukrayna savaşının gölgesinde, bu yorumlar yeniden gündeme gelmiş durumda.

Doğa olayları ve ekolojik işaretler

Dördüncü Yüzyıl’ın 26. dörtlüğü, kaynağı belirsiz bir arı sürüsünün ortaya çıkacağını öngörüyor. Bu, ekolojik denge açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanabileceği gibi, istilacı türlerin geri dönüşü uyarısı olarak da ele alınıyor.

Krallar ve liderler üzerine dörtlükler

Üçüncü Yüzyıl’da geçen bir dörtlük, “kralların ve prenslerin putlarının hazırlanacağı” ifadesini içeriyor. Son yıllarda ABD’de eski Başkan Donald Trump için yapılan altın renkli heykeller, bu yorumlarla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda, Trump’ın iki yüzünü içeren hatıra para projeleri de tartışmaları artırıyor.

Slav halklarının yükselişi

Beşinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğü, savaşta başarılı olacak Slav halklarının yükselişine işaret ediyor. Analistler, bu dizeyi Rusya–Ukrayna çatışmaları bağlamında değerlendiriyor.

Denizlerde çatışma ve liderler üzerine uyarılar

Yedinci Yüzyıl’dan bir kehanet, “yedi gemi arasında ölümcül bir savaşın çıkacağını” öngörüyor. Uzmanlar, Güney Çin Denizi’ni riskli bölge olarak gösteriyor. Aynı bölümde, Madrid kökenli bir liderin “okla yaralanacağı” ifadesi ise siyasi saldırı, medya baskısı veya skandallar açısından yorumlanıyor.

Numerolojik işaretler ve tarihi bağlantılar

2026 sayısının toplamı üzerinden yapılan yorumlar da dikkat çekiyor. “Ölülerden yükselen krallar” benzetmesi, Viyana’daki Habsburg kriptası gibi tarihî alanlarla ilişkilendiriliyor.

İsviçre’den bir şehir uyarısı

Lozan için yapılan bir kehanet, kaynağı belirsiz kötü bir kokunun yayılacağını ve “uzak diyarlardan gelenlerin şehirden çıkarılacağı” uyarısını içeriyor. Avrupa’daki göç karşıtlığıyla bu dizeler arasındaki paralellikler dikkat çekiyor.

İnsanlığın yeni tehdidi

Onuncu Yüzyıl’ın 10. dörtlüğü, “atalarından daha zalim, insanlığın büyük düşmanı” olarak tanımlanan bir liderin sahneye çıkacağını öngörüyor. Bu figür, Kuzey Kore benzeri otoriter yönetimler veya mevcut rejimlerde lider değişiklikleriyle ilişkilendiriliyor.